«Ривнеазот» вложил 43,2 млн грн в модернизацию аммиачного цеха

Один из ведущих производителей минеральных удобрений азотной группы - «Ривнеазот», который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, полностью завершил модернизацию цеха по производству аммиака и запустил его в работу, затратив при этом 43,2 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил журналистам председатель правления «Ривнеазот» Михаил Заблуда.

«Капремонт и перевод агрегатов на распределенную систему управления обошелся предприятию в 43,2 млн грн. Речь идет об агрегатах синтеза газа и синтеза аммиака. Это означает внедрение современнейших систем управления всеми производственными процессами», - подчеркнул Заблуда.

По его словам, модернизация производства аммиака – один из инвестпроектов, утвержденных акционерами предприятия, на 2013 год.

Ранее глава Group DF Дмитрий Фирташ заявил, что до конца года концерн Ostchem намерен вложить в развитие предприятий азотной химии до 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО “Ривнеазот”- одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое входит в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF). Производство минеральных азотных удобрений является основным направлением работы «Ривнеазота».

В 2012 году «Ривнеазот» выпустил 550 тонн аммиачной селитры, 323 тонны известково-аммиачной селитры, 650 тонн неконцентрированной азотной кислоты, 62 тыс. тонн аммиака водного технического и 400 тонн аммиака жидкого технического.

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