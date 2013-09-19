ЗАЗ до конца года будет работать на трехдневке

Несмотря на изменения в законодательстве, связанные с увеличением стоимости импортных автомобилей с целью создания более благоприятных условий для украинского автопрома, Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) до конца текущего года будет работать в режиме трехдневной рабочей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции по случаю 150-летия завода председатель правления ЗАЗа Сергей Филипенко.

«ЗАЗ будет работать на трехдневке до конца года», - сказал он.

При этом председатель правления не исключил сокращение персонала в дальнейшем.

«На сегодняшний день на ЗАЗе не действовала и не действует программа сокращения сотрудников. Мы находимся в ситуации, когда многие специалисты сами покидают и уже покинули завод, и сейчас штат составляет порядка 5,5 тыс. сотрудников, включая численность сотрудников Мелитопольского моторостроительного завода, который входит в структуру ЗАЗа. Мы проводим оптимизацию производства, и если выяснится, что какое-то структурное подразделение или служба являются лишними, мы с ними расстанемся», - сказал Филипенко.

Как сообщал УНИАН, Запорожский автомобилестроительный завод с 1 января 2013 года приостановил выпуск автомобилей на один месяц.

В качестве основных причин остановки производства на заводе его представители назвали введение утилизационного сбора Россией, негативно сказавшееся на экспортном потенциале предприятия, и высокие кредитные ставки в банках Украины, крайне негативно влияющие на уровень спроса на внутреннем рынке.

В начале февраля ЗАЗ возобновил производство автомобилей. На предприятиии установлена трехдневная рабочая неделя.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Завод входит в корпорацию «УкрАВТО».

ЗАЗ в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

В 2012 году ЗАЗ сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц.

ЗАЗ за 7 месяцев 2013 года сократил производство авто на 58% - до 10 тыс. единиц.

В январе-июле т.г. завод сократил производство легковых автомобилей на 58% - до 9,95 тыс. единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 60% - до 277 единиц, производство автобусов сократилось на 69% - до 133 единиц.

В 2013 году компания планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.