ЗАЗ создал сеть пунктов приема и разборки утилизируемых автомобилей

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) на данный момент создал сеть из 103 пунктов приема и 23 пунктов по разборке автомобилей для их последующей утилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции по поводу 150-летия завода заместитель председателя правления контролирующей ЗАЗ корпорации «УкрАвто» Олег Папашев.

«На сегодняшний день в Украине нами создана сеть из 103 площадок для приема и 23 для разборки автомобилей, подлежащих утилизации. Сейчас документы находятся на подписи в Минприроды, и мы надеемся, что в понедельник-вторник все эти объекты будут внесены в реестр Минприроды и смогут начать работу», - сказал Папашев.

При этом зампред правления «УкрАвто» отметил, что создание запорожским заводом такой сети из площадок приема и разборки достаточно для того, чтобы ЗАЗ смог не платить утилизационный сбор.

Он также сказал, что ЗАЗ будет осуществлять только прием и разборку автомобилей в пунктах, созданных на базе СТО «УкрАвто», а утилизацией металлических, пластиковых и других частей будут заниматься соответствующие предприятия.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября вступили в силу законы об утилизации транспортных средств и о местах их утилизации. В частности, законы предполагают уплату соответствующего – экологического налога, а также сертификацию площадок по утилизации. Вместе с тем, вступившие в силу законы по поручению Президента Украины Виктора Януковича должны быть в кратчайшее время изменены – в части уравнивания суммы утилизационного сбора для всех автомобилей, а также в части упразднения обязательной сертификации площадок по утилизации автомобилей в соответствии со стандартами ISO 1400.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАвто».

ЗАЗ в 2012 году получил чистую прибыль в размере 448 тыс. грн против 54,5 млн грн чистого убытка в 2011 году.

В 2012 году ЗАЗ сократил производство автомобилей на 30% - до 42,7 тыс. единиц. В 2013 году компания планирует нарастить объемы продаж на 15-17%.

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