Лукашенко заявил, что «Уралкалий» банкрот - СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября обвинил «Уралкалий» и его основного акционера Сулеймана Керимова в финансовых махинациях против РБ и заверил, что компания уже банкрот, пообещав уведомить об этом две главные биржи, на которых торгуются акции «Уралкалия», - Московскую и Лондонскую, пишут "Ведомости".

«Есть информация, что у них в минусе 12 млрд долл., а в плюсе - всего два. Если это так, то получается, что и информация, которую они по всему миру распространяли, липовая, - сказал Лукашенко. - Я поручил соответствующим органам связаться с Лондонской и Московской биржами, чтобы предупредить их о том, что происходит на самом деле, чтобы мы потом не оказались крайними».

Представители бирж и Центробанка комментариев не представили.

«Уралкалий» назвал слова Лукашенко порочащими деловую репутацию компании, а утверждения о состоянии компании и ее отчетности - не соответствующими действительности.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября первый вице-премьер РБ Владимир Семашко заявил, что Беларусь готова сотрудничать с российской компанией "Уралкалий" при любом собственнике, но не готова снижать экспортные цены на калийные удобрения на мировых рынках.

Напомним, 30 июля российская компания «Уралкалий» объявила о выходе из состава белорусско-российского ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), через которое вместе с «Беларуськалием» поставляла свою продукцию на внешние рынки. Это решение россияне объяснили тем, что белорусская сторона начала экспортировать продукцию «Беларуськалия» в обход БКК.

26 августа Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей БКК, среди которых председатель наблюдательного совета БКК, гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Они обвиняются по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Баумгертнер был задержан в Минске и сейчас находится в СИЗО КГБ.

2 сентября Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главного акционера «Уралкалия», владельца футбольного клуба «Анжи» Сулеймана Керимова. Он обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. СК Беларуси сообщил, что Керимов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

5 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 399 «О совершенствовании экспорта калийных удобрений». Он предусматривает создание новой торговой компании, которая будет осуществлять продажу калийных удобрений – ОАО «Белорусская калийная компания».

6 сентября Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг ареста Баумгертнера, заявил, что проблема, конечно, должна решаться.

«С Лукашенко я по этому вопросу не разговаривал. А это затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик, что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу», - заявил Путин.

10 сентября Лукашенко заявил, что «в связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определенные проблемы с реализацией калийных удобрений».