«Уралкалий»: заявления Лукашенко наносят ущерб компании

Минск. ОАО «Уралкалий» выражает сожаление в связи с порочащими деловую репутацию компании и не соответствующими действительности заявлениями белорусского руководства относительно текущего состояния компании и ее финансовой отчетности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в заявлении ОАО «Уралкалий», распространенном вечером 19 сентября.

В заявлении компании подчеркивается, что данная отчетность была аудирована и заверена одной из ведущих мировых аудиторских компаний в полном соответствии с международными стандартами.

Независимый директор и председатель комитета по аудиту ОАО «Уралкалий» Пол Остлинг в связи с этим отметил, что «Уралкалий» стремится к максимальной открытости и достоверности в своей финансовой отчетности.

«Три независимых члена комитета по аудиту следят за подготовкой финансовой отчетности и получают доклады напрямую от независимых внешних аудиторов «Уралкалия». Финансовая отчетность компании регулярно и без оговорок заверяется на соответствие международным стандартам. Поэтому мы считаем, что заявления белорусских властей некорректны и являются частью продолжающейся кампании по дезинформации, нацеленной на нанесение ущерба репутации и бизнесу «Уралкалия», - подчеркнул Остлинг.

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Как сообщал УНИАН, 19 сентября на совещании по текущим экономическим и внешнеполитическим вопросам Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проинформировать Лондонскую и Московскую биржи о реальной финансовой ситуации на «Уралкалии».

Лукашенко уверен, что калийный скандал был устроен для того, чтобы скрыть собственные проблемы на «Уралкалии».

«Как я, так и вы задаетесь все чаще вопросом: зачем было вроде бы успешное предприятие («Уралкалий», да и наши) ввергать в состояние кризиса? У них же самих все рухнуло – и котировки акций, и прибыль. Напрашивается вывод, что за внешней успешностью хозяев «Уралкалия» скрывались серьезнейшие проблемы. Судя по всему, до определенной поры их удавалось скрывать за счет подтасовки финансовой отчетности, а на самом деле они все больше залезали в долги, брали кредиты. Да и на производстве у «Уралкалия» одни проблемы – затоплены рудники, проседает город, приходится переселять людей», - сказал Лукашенко.

«Концы с концами у жуликов явно не сходились. Есть информация о том, что у них в минусе 12 миллиардов долларов, а в плюсе – всего два. Если это так, то получается, что и информация, которую они по всему миру распространяли, - липовая. «Уралкалий» - это публичная компания, которая котируется на Лондонской и Московской биржах. А распространение липовой отчетности и информации подобной компанией – это уже международное мошенничество», - добавил Лукашенко.

Напомним, что гендиректор «Уралкалия», глава наблюдательного совета белорусско-российского ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК) Владислав Баумгертнер был задержан в Минске 26 августа и содержится в СИЗО КГБ. Баумгертнер обвиняется в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, что, по версии Следственного комитета Беларуси, повлекло «нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам страны, а также нанесение ущерба в особо крупном размере ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания».

16 сентября заместитель генпрокурора РФ Александр Звягинцев сообщил, что Беларусь приняла решение выделить материалы в отношении российских граждан, проходящих по «калийному делу», в отдельное производство и передать их в Генпрокуратуру России.