Украина в августе увеличила импорт автомобилей вдвое

Украина в августе 2013 года по сравнению с августом прошлого года увеличила импорт автомобилей почти в два раза – до 47 тыс. штук, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

“Импорт автомобилей в Украину на протяжении лета существенно увеличился. Анализ работы таможен Министерства доходов и сборов Украины свидетельствует о том, что объемы ввоза авто росли постоянно, достигнув максимального значения в августе», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, Украина больше всего в августе ввозила новые легковые автомобили, импорт которых составил более половины от всех ввезенных транспортных средств в этом месяце - 24,2 тыс.

Кроме того, Миндоходов сообщило, что в августе было импортировано в два раза больше грузовых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 19 тыс. грузовиков.

Также в пресс-службе отметили, что в июне-августе 2013 года Украина импортировала более 100 тыс. автомобилей на общую сумму более 1,2 млрд долл.

При этом Миндоходов прогнозирует, что в сентябре импорт автомобилей сократится из-за спада ажиотажа перед вступлением в силу с 1 сентября закона об утилизационном сборе.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Министерство доходов и сборов рекомендовало таможням Украины выдавать временные справки об уплате или освобождении от уплаты сбора за утилизацию транспортных средств по форме, обнародованной на официальном сайте Миндоходов, с использованием в качестве номера справки - номера таможенной декларации.

Ранее Миндоходов обнародовало образец справки об уплате сбора за утилизацию транспортных средств, по которому в справке будет указываться информация о налогоплательщике, марка транспортного средства, номер двигателя, шасси, кузова и рамы, номер таможенной декларации, а также сумма уплаченного сбора.

Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября.

Вместе с тем, Президент Украины Виктор Янукович, подписавший данный закон 2 августа, потребовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО. В связи с этим в середине августа Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило изъять ряд противоречивых норм, в частности о необходимости сертификации утилизационных площадок и использовании корректирующих коэффициентов при вычислении суммы необходимого к уплате экологического налога.