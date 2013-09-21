S&P ухудшило прогноз по рейтингу Volvo

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги шведского автопроизводителя Volvo "ВВВ/А-2", при этом ухудшив прогноз по ним до негативного со стабильного, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз S&P.

"Пересмотр прогноза до негативного отражает наши ожидания, что операционные и финансовые показатели Volvo в 2013 году будут относительно слабыми", - полагают аналитики S&P.

Агентство прогнозирует, что в текущем году выручка компании снизится в связи с меньшим, чем ожидалось, спросом на продукцию, выпуском грузовых автобилей и количеством заказов по итогам первого полугодия 2013 года.

При этом во втором полугодии S&P ожидает улучшения показателей. Эффект будет особенно заметен в 2014 году. Продолжающаяся реорганизация и консолидация компании позитивно скажется на прибыльности от производственной деятельности Volvo.

Первый автомобиль Volvo OV4 сошел с конвейера на заводе в шведском Гетеборге в 1927 году. В настоящее время Volvo производит коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. В компании работают около 100 тысяч человек, заводы концерна представлены в 19 странах. Продукция Volvo Group продается в более чем 180 странах.

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