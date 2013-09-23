Украина сохранила 9-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в августе 2013 года к аналогичному месяцу прошлого года увеличили производство стали на 4,1% до 2,779 млн тонн, сохранив при этом девятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

По итогам восьми месяцев Украина заняла в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 22,292 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года производство стали в стране сократилось на 0,6%.

Согласно сообщению, по итогам августа лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 66,277 млн тонн (рост на 12,8% к августу 2012 года).

Далее лидеры расположились в следующем порядке: Япония (9,149 млн тонн, -0,6%), США (7,402 млн тонн, -2,9%), Индия (6,640 млн тонн, +0,9%), Россия (5,795 млн тонн, -1,9%), Южная Корея (4,892 млн тонн, -13,1%), Германия (3,158 млн тонн, -6,3%), Бразилия (3,002 млн тонн, +4,6%) и Турция (2,575 млн тонн, -15,4%).

В целом в прошлом месяце по сравнению с августом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,2% - до 130,352 млн тонн.

В отчете ассоциации за восемь месяцев 2013 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 521,831 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,8%). Далее следуют: Япония (73,150 млн тонн, +0,9%), США (57,944 млн тонн, -5,2%), Индия (52,926 млн тонн, +2,5%), Россия (46,217 млн. тонн, -2,8%), Южная Корея (43,503 млн тонн, -6,3%), Германия (28,127 млн тонн, -2,6%), Бразилия (22,889 млн тонн, -1,4%), Турция (22,804 млн тонн, -5,4%).

В январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 64 страны увеличили производство стали в целом на 2,3% - до 1,051 млрд тонн.

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Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

В Украине по итогам восьми месяцев 2013 года производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 11,034 млн тонн. Также за этот период было произведено 11,510 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2012 года.