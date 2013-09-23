"Интерпайп": России сложно отказаться от импорта украинских колес

Производитель трубной продукции компания «Интерпайп» не видит угрозы в случае отказа Россией от закупок колес украинского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор компании «Интрепайп» Александр Киричко во время открытия 17-го международного конгресса по колесным парам в Киеве.

«Сегодня они (Россия - УНИАН) покупают колеса, потому что, видимо, это выгодно. Мы будем по-прежнему им предлагать. Запретить просто будет очень сложно. Это довольно сложный продукт. Нельзя его административно запретить, нужно будет что-то придумывать. Доля России в колесах сейчас меньше 20% (от общего объема экспорта колес «Интерпайпа» - УНИАН)», - сказал Киричко.

Кроме того, гендиректор компании сообщил, что «Интерпайп» давно начал процесс диверсификации производства.

«Мы этой работой занимались давно. Диверсификацией нашего колесного бизнеса. Где-то около 30% колес в Германии под грузовым составом - украинского производства. Мы на сегодняшний день сертифицированы во всех странах мира по всем национальным стандартам. Соответственно сегодня доля экспорта за пределы СНГ примерно 20-30%. Стратегически это направление мы будем усиливать», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

Справка УНИАН. В международном конгрессе по колесным парам принимают участие более 300 участников из 34 стран мира. Конгресс продлиться пять дней, в течение которых эксперты-колесники представят свои доклады. Основная тематика конгресса: «Новые технологии, продлевающие жизненный цикл колесных пар».

Организаторами конгресса в Украине выступила Европейская ассоциация производителей железнодорожной техники Unife и колесный бренд KLW компании «Интерпайп».

Международный конгресс по колесным парам — одно из наиболее авторитетных мероприятий колесной индустрии. До Украины конгресс принимали крупнейшие производители железнодорожной техники Италии, Чехии, ЮАР, США, Австралии и других стран мира. Конгресс является платформой для общения и обмена опытом среди национальных операторов железных дорог, производителей железнодорожных колес, бандажей, колесных пар, поставщиков оборудования и комплектующих для железнодорожной индустрии, научных институтов, исследовательских лабораторий.

Международный конгресс по колесным парам был основан в 1963 году. С тех пор конгресс проходит раз в три года.

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