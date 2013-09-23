Чистый убыток предприятий Украины достиг 5,8 млрд грн

Чистый убыток крупных и средних предприятий Украины за январь-июнь 2013 года составил 5,781 млрд грн против прибыли в 3,207 млрд грн за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, дынный показатель не учитывает результат деятельности банков (январь-июнь 2013 года банки закончили с прибылью 1,2 млрд грн - УНИАН) и бюджетных учреждений. Также по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» данные приведены без учета растениеводства, животноводства и смешанного сельского хозяйства, которые отслеживаются только в годовой отчетности.

По информации Госстата, основной объем убытка в первом полугодии получили предприятия, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью - 6,850 млрд грн, предприятия сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 3,375 млрд грн, операций с недвижимым имуществом - 0,781 млрд грн.

Основную сумму прибыли по итогам января-июня 2013 года получили промышленные предприятия - 3,411 млрд грн, предприятия сферы информации и коммуникации - 2,628 млрд грн, предприятия сферы транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 1,642 млрд грн.

В целом, как сообщает Госстат, с убытком январь-июнь 2013 года завершили 43% больших и средних предприятий страны, при этом сумма убытка составила 73,7 млрд грн

Справка УНИАН, Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2013 года получили 7,639 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (29,249 млрд грн).

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