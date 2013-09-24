Венесуэла борется с дефицитом туалетной бумаги с помощью гвардейцев

Солдаты Национальной гвардии Венесуэлы оцепили территорию фабрики Manpa на севере страны. Теперь офицеры будут следить за выпуском и распределением туалетной бумаги, передает ВВС.

Ранее в этом году венесуэльское правительство разместило заказ на закупку миллионов рулонов туалетной бумаги из-за рубежа, объясняя это тем, что ее хронически не хватает.

В Венесуэле наблюдается дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Оппозиция винит в сложившейся ситуации правительство.

На прошлой неделе президент страны Николас Мадуро создал специальный комитет по борьбе с дефицитом туалетной бумаги, обвинив в сложившейся ситуации рыночных спекулянтов.

Вице-президент Венесуэлы Хорхе Ареаса написал на сайте микроблогов Twitter, что правительство "не допустит перебоя с производством или распространением основных товаров первой необходимости".

Министр торговли Александр Флеминг заявил, что захват фабрики был осуществлен Manpa в соответствии с венесуэльскими законами.

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