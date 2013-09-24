В Ялте проходит заседание совета по научно-техническому сотрудничеству в СНГ

В Ялте (Крым) началось X заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ).

В работе Совета принимают участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

Во время заседания будут обсуждаться совместные инновационные проекты, предложенные в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года, а также целый ряд вопросов, связанных с необходимостью интенсифицировать экономические контакты в высокотехнологичных отраслях, сформировать единую нормативную базу в сфере инновационных разработок и производства, ускорить коммерциализацию изобретений и активизировать трансфер технологий, создав условия для максимально откровенного передвижения инновационной продукции на всей территории СНГ.

Заседание открывает председатель Совета, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Игорь Войтов.

Программа мероприятия предусматривает выступление заместителя председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергея Иванова.

Также к участникам заседания обратится со вступительным словом заместитель председателя Совета, руководитель Госинформнауки Украины Владимир Семиноженко. Запланировано участие экспертов и руководителей научных учреждений.

X заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) завершит свою работу 25 сентября.

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*** Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах был создан в ноябре 2009 года, согласно решению участников 42-го заседания Экономического совета СНГ. В состав МС НТИ включены руководители (заместители) органов исполнительной власти государств-участников СНГ, которые отвечают за научно-техническое и инновационное развитие.

18 октября 2011 года МС НТИ утвержден Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Программа направлена на создание условий для повышения глобальной конкурентоспособности экономик государств-участников СНГ и предусматривает развитие межгосударственной кооперации в инновационной сфере, мобилизацию и развитие научно-технологического потенциала Содружества, кадровое обеспечение инновационного сотрудничества стран СНГ, совместное использование и развитие инновационной инфраструктуры, а также межгосударственное регулирование инновационной деятельности.