Китайская компания получила 12,5% акций "Уралкалия"

Крупнейший в мире потребитель хлоркалия Китай стал владельцем крупного пакета одного из лидеров в его производстве - российского «Уралкалия», конвертировав в обыкновенные акции компании внебиржевые облигации, выпущенные ее основными акционерами, сообщает Рейтер.

Пакет, который оценивается исходя из рыночной стоимости бумаг «Уралкалия» в 2 миллиарда долл., теперь принадлежит дочерней структуре китайского суверенного фонда CIC - Chengdong Investment Corporation.

Уралкалий сообщил во вторник, что получил уведомление о том, что CIC стал владельцем 12,5-процентной доли в компании.

Бонды «Уралкалия» в конце прошлого года были выпущены компанией Wadge Holdings Limited, бенефициарами которой являются основные акционеры «Уралкалия» - Suleyman Kerimov Foundation, Анатолий Скуров и Филарет Гальчев. Источник, знакомый с условиями сделки, сказал, что транзакция произошла после того, как рыночная стоимость «Уралкалия», который находится на пике корпоративного конфликта с Белоруссией, опустилась ниже 20 миллиардов долл. Сейчас рыночная стоимость российской компании, обрушившаяся после июльского выхода «Уралкалия» из картеля с белорусским «Беларуськалием», оценивается в 16,4 миллиарда долл.

Ссора с белорусским партнером обернулась арестом гендиректора «Уралкалия» белорусскими следователями и вышла на межгосударственный уровень - накануне конфликт вокруг «Уралкалия» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудил российский лидер Владимир Путин.

После того как «Уралкалий» разорвал картельное соглашение с партнёром «Беларуськалием», в СМИ появились слухи о скором выходе Керимова из компании, которые фонд Керимова Нафта-Москва и «Уралкалий» не комментируют.

Представитель инвестфонда Керимова отказался и от комментариев о сделке с китайским инвестфондом, который ее также не комментирует.

"Сама компания «Уралкалий» не принимала участия в каких-либо соглашениях в рамках данной сделки", - говорится в ее сообщении.

По данным «Уралкалия», на сегодняшний день фонду Керимова принадлежит 21,75% «Уралкалия», Гальчеву – 7%, Скурову - 4,8%, 12,5 процента у Chengdong, 53,95% находится в свободном обращении.