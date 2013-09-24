Депутаты от «Батькивщины» предлагают отменить закон об утилизационном сборе

Народные депутаты от «Батькивщины» Александр Бригинец и Андрей Павловский предлагают отменить Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и совершенствования некоторых налоговых норм».

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий законопроект «О признании утратившим действие Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и совершенствования некоторых налоговых норм", зарегистрированный 24 сентября в парламенте за номером 3139-1.

В то же время полный текст документа пока отсутствует на сайте.

Между тем, в пресс-службе Бригинца сообщили УНИАН, что, по убеждению авторов законопроекта, принятый большинством ВР закон об утилизационном сборе в целом является антирыночным, антиконкурентным, протекционистским, содержит очевидные коррупционные риски и противоречит международным обязательствам Украины.

Так, пунктом 3 части I закона предусматривается, что украинские производители автомобилей, которые взяли на себя обязательство по утилизации списанных авто, не являются плательщиками налога за утилизацию. Между тем, иностранные автомобили, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, в отличие от отечественных, облагаются этим налогом все без исключения, отмечают депутаты.

Также Бригинец и Павловский отмечают, что закон об утилизационном сборе противоречит Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, в соответствии с которым стороны признают, что внутренние налоги страны не должны применяться к импортированным или отечественным товарам для того, чтобы создавать защиту для отечественного производства. Этого Соглашения Украина обязалась придерживаться, вступая во Всемирную торговую организацию, напомнили они.

«При таких условиях начало реализации закона в канун подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом ярко продемонстрирует, что Украина не готова выполнять свои обязательства перед ВТО и ЕС относительно борьбы с коррупцией, защиты прав потребителей и экономической конкуренции. Конфликт концептуальных принципов экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств с правилами ВТО может привести к судебным спорам с ЕС, США, Китаем, Японией и другими странами, которые являются импортерами украинских товаров, а также к изменению (ухудшению) правил взимания пошлин с товаров украинского происхождения в странах ВТО», - отметил Павловский.

Внедрение этого экологического налога также ослабляет конкуренцию в сфере утилизационной предпринимательской деятельности, поскольку вместо конкурентного соревнования за низкую цену и высокое качество утилизационных услуг соответствующие предприятия просто будут осваивать выделенные государством средства, включая легко предполагаемое создание коррупционных схем, отметили депутаты, добавив, что во всем мире такие предприятия обеспечивают свою рентабельность путем реализации металлолома и пригодных для последующей эксплуатации запчастей.

Кроме того, подчеркнули Бригинец и Павловский, нормы закона относительно вступления им в действие с 1 сентября 2013 года не согласовываются с требованиями подпункта 4.1.9 пункта 4.1. статьи 4 Налогового кодекса Украины, которым определен принцип стабильности налогового законодательства Украины. В частности, изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позже, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться на протяжении бюджетного года, отметили инициаторы отмены утилизационного сбора.

Как сообщал УНИАН, Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств” вступил в силу с 1 сентября.

Вместе с тем Президент Украины Виктор Янукович, который подписал данный закон 2 августа, требовал внести изменения в законодательство с целью снять противоречия с нормами ВТО.