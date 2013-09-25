Hyundai и Kia отзывают свыше 660 тысяч автомобилей

Ведущие в Республике Корея производители автомобилей Hyundai Motor и Kia Motors отзывают для устранения выявленных дефектов свыше 660 тыс. автомашин. Об этом сообщило министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, передает ИТАР-ТАСС.

Обнаруженная у них неисправность стоп-сигнала может привести к выходу из строя системы зажигания автомобиля, а также к сбоям в работе системы круиз-контроля.

Эти неисправности обнаружены на 662,5 тыс. автомашин 15 различных типов, включая 185,17 тыс. авто Sonata производства фирмы Hyundai Motor, выпущенных в период между 1 октября 2008 года и 31 января 2011 года.

"Нынешний отзыв на ремонт вызван теми же причинами, которые были выявлены в апреле этого года у 160 тыс. автомашин", - сообщили в министерстве.

Это ведомство также проинформировало об отзыве одной из моделей автомобиля Lexus, у которой неисправность системы регулирования фаз газораспределения могла вызывать выключение зажигания во время работы двигателя, что не исключало возможность ДТП. Отзыву подлежат 1310 автомобилей Lexus марки GS350, которые были выпущены между 11 мая 2006 года и 9 декабря 2010 года.