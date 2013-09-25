Boeing переделывает списанные F-16 в беспилотники

Представители американского самолетостроительного концерна Boeing обнародовали проект повторной утилизации выведенных из ВВС истребителей F-16: отныне часть самолетов сможет летать без пилотов.

Согласно сообщению концерна, первый переоборудованный экземпляр F-16 провел тестовый полет на базе Тиндалл во Флориде, пролетев некоторое расстояние над Мексиканским заливом под управлением находившихся на земле пилотов ВВС США.

По словам ответственного за проект инженера Пола Сехаса, полет прошел "на ура", причем истребитель "красиво" приземлился, передает Русская служба Би-би-си.

В Boeing уверены, что обновленные истребители могут использоваться для тренировки будущих пилотов.

Кроме того, первый экземпляр переделанного F-16 оснащен системой самоуничтожения в случае необходимости.