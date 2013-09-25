Заседание украинско-российского экономического комитета пройдет в Калуге 15 октября

Астана. Заседание Украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству пройдет в российском городе Калуге 15 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко после встречи премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

Он отметил, что премьер-министры в ходе встречи подтвердили дату и место проведения заседания.

Лукьяненко подчеркнул, что оба премьера выразили желание провести заседание содержательно, с тем чтобы достичь практических результатов. В частности, отметил он, на обсуждение 15 октября планируется вынести вопросы сотрудничества в авиационной сфере, в области сельского хозяйства и транспортной сфере.

Также Азаров, по словам его пресс-секретаря, выразил желание, чтобы перед заседанием губернаторы некоторых областей Украины смогли ознакомиться с опытом Калужской области по привлечению инвестиций, в частности в отрасли автомобилестроения.

Читайте также: Страны ТС могут рассмотреть вопрос о торговых ограничениях для Украины

Как сообщал УНИАН, в июле Азаров заявил, что заседание Украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству состоится в конце сентября - начале октября 2013 года.

В настоящее время Азаров находится в столице Казахстана Астане с двухдневным рабочим визитом, куда прибыл 24 сентября для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств.