Фармфирма "Дарница" поделилась с правительственной делегацией планами на будущее

Отечественного производителя лекарств посетила правительственная делегация во главе с Вице-премьер-министром Константином Грищенко.

После знакомства с работой цехов предприятия руководство "Дарницы" имело возможность поделиться с гостями собственными проектами новых производственных площадок.

Уже в 2014 г. увидят свет первые "дарницкие" стерильные инфузионные растворы (сложные солевые растворы, близкие к плазме крови и способные поддерживать жизнедеятельность клеток и органов человека) и препараты гепарина (антикоагулянт, препятствующий свертыванию крови).

Представители компании отметили, что в препаратах гепарина Украина на 90% зависит от поставок импортеров. Ведь именно на такие импортозависимые группы медикаментов Правительству следует обращать особое, пристальное внимание.

Реализация правительственной Программы импортозамещения призвана улучшить финансовую доступность лекарств не путем административного давления на производителей и импортеров по снижению цен, а закономерным постепенным изменением пропорции между дорогими импортными лекарствами и более доступными по цене качественными отечественными препаратами.

Во многих группах препаратов врачи и пациенты уже давно отдают предпочтение отечественным лекарствам.