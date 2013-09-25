Государственный концерн «Укроборонпром» рассчитывает расширить сотрудничество с Китаем в военно-промышленной сфере, в частности в судостроении, авиационной промышленности и производстве высокоточного оружия. Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на генерального директора «Укроборонпрома» Сергея Громова.

В сообщении отмечается, что с целью расширения контактов со второй крупнейшей экономикой мира делегация концерна принимает участие в открывшемся 25 сентября в Пекине международном авиационном салоне Aviation Expo/China-2013.

“Китай является стратегическим партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Участие в Aviation Expo/China-2013 дает нам возможность укрепить сотрудничество с оборонно-промышленным комплексом КНР, организовать новые совместные проекты”, - цитирует пресс-служба Громова.

“Участники концерна активно развивают кооперацию с предприятиями КНР. Наиболее перспективными направлениями являются судостроение, авиационная промышленность и высокоточное оружие. Мы готовы к активному сотрудничеству с Китаем”, - добавил гендиректор.

В объединенной экспозиции «Укроборонпрома» принимают участие предприятия, которые входят в состав концерна: “Укрспецэкспорт”, “Спецтехноэкспорт”, “Укроборонсервис”, “Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”, “Львовский завод “ЛОРТА”.

На своем стенде «Укроборонпром» представляет возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в сфере разработки, производства, ремонта и модернизации авиатехники, авиасистем и оснащения.

В частности, в первый день работы Aviation Expo/China-2013 заместитель гендиректора концерна Укроборонпром Максим Глущенко в ходе встречи с директором Авиационной индустриальной корпорации Китая Линь Зуомином обсудил перспективы расширения двухстороннего сотрудничества.

«Достигнута договоренность об ускорении сотрудничества в реализации текущих двухсторонних проектов, а также определены перспективные проекты», - сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Как сообщал УНИАН, госконцерн «Укроборонпром» в ходе участия в Международном авиакосмическом салоне МАКС-2013 (Россия) получил предварительные заказы на сумму около 200 млн долл.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

Согласно данным Министерства доходов и сборов Украины, Китай занимает второе место среди 217 стран – торговых партнеров Украины. Удельный вес экспортно-импортных операций с Китаем составляет 8% общего товарооборота Украины. За восемь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 7,3 млрд долл., что на 16,6% больше, чем за январь-август 2012 года. При этом импорт из Китая в Украину вырос на 9,2%, экспорт в Китай – на 46,4%. Основу украинского экспорта в Китай составляют промышленные товары и продовольствие, транспортные средства и комплектующие. Из Китая Украина импортирует преимущественно технику, товары легкой промышленности и прокат.