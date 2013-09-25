Украина увеличит потенциал европейского рынка - Янукович

Создание зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом увеличит европейский рынок почти на 7%.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время презентации инвестиционных возможностей Украины в рамках шестого Мирового экономического симпозиума в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

«Введение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, по оценкам экспертов, увеличит рынок ЕС почти на 7%, производство товаров и услуг в Европе - более чем на 1%, экспорт европейских товаров и услуг в мире - почти на 1%», - отметил Янукович.

По мнению Президента, Украина при этом получит шанс еще глубже раскрыть свои преимущества на мировом рынке. В частности, по его словам, страна имеет намного меньшую по сравнению со странами ЕС конкуренцию на внутреннем рынке. Янукович также подчеркнул, что Украина владеет высококвалифицированной рабочей силой.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина имеет развитую и конкурентоспособную отрасль сельского хозяйства, которая демонстрирует стабильный рост на уровне 5% ежегодно, а это вдвое больше, чем в среднем в странах ЕС.

«Экспорт продукции в области информационных технологий из Украины в 2013 году составит около 1,8 млрд долларов США. По этому показателю наша страна входит в пятерку лидеров региона Центральной и Восточной Европы. Поэтому, очевидно, возможности инвестировать в Украину далеко не исчерпаны», - сказал Президент.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Премьер-министр Украины Николай Азаров при этом подчеркнул, что ассоциация с ЕС и участие в Таможенном союзе не являются взаимоисключающими.