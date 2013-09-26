Гендиректор «Уралкалия» "неожиданно" переведен под домашний арест на съемной квартире в Минске

Ночью со среды на четверг, 26 сентября, правоохранительные органы Белорусии перевели гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера под домашний арест, передает ПРАЙМ.

Информацию о переводе Баумгертнера из минского СИЗО уже подтвердил и его белорусский адвокат, отметив, что решение о переводе его подзащитного стало «неожиданным».

Из СИЗО КГБ Белоруссии, где Баумгертнер находился с момента ареста 26 августа, его перевели на съемную квартиру в Минске, где он содержится под круглосуточным наблюдением. Сообщается также, что к нему допущена его мать, прилетевшая в столицу Белоруссии накануне.

Баумгертнера задержали в аэропорту Минска, когда он прилетел в Белоруссию по приглашению премьер-министра Михаила Мясниковича. Арест произошел после того, как 30 июля Совет директоров «Уралкалия» принял решения о прекращении экспортных поставок через Белорусскую калийную компанию (БКК) и объявил о новой политике, предполагающей увеличение количества сбыта за счет снижения цен на продукцию, что вызвало трудности для БКК, являющейся стратегически важным предприятием для белорусской экономики.

Власти Белоруссии обвинили Баумгертнера в том, что он, будучи председателем набсовета БКК, «злоупотреблял властью и должностными полноочиями» и участвовал в «преступной схеме обогащения менеджмента БКК», позволившей похитить 100 млн долларов.

После ареста гендиректора компании, совладелец «Уралкалия» Сулейман Керимов был объявлен белорусской стороной в международный розыск.

Вскоре после этого появились сообщения о продаже 21,75% акций Керимова в «Уралкалии». В качестве претендентов на покупку СМИ называли бывшего банкира и экс-главу Госстроя Владимир Когана, основателя "Русснефти" Михаила Гуцериева, уже владеющего активами в отрасли минудобрений Аркадия Ротенберга, "Норильский никель", банк "Россия", а также возглавляемые Игорем Сечиным "Роснефть" и "Роснефтегаз".

В начале этой недели к списку претендентов прибавился «Онэксим» Михаила Прохорова.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Баумгертнер может быть экстрадирован в Россию при условии проведения необходимого расследования в рамках закона. В понедельник тему "Уралкалия" на полях саммита ОДКБ Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

Во вторник Минск посещал генпрокурор России Юрий Чайка, однако и по итогам его визита белорусская прокуратура сообщила, что изменений в статусе гендиректора "Уралкалия" нет.

Как сообщал УНИАН, 30 июля российская компания «Уралкалий» объявила о выходе из состава белорусско-российского ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), через которое вместе с «Беларуськалием» поставляла свою продукцию на внешние рынки. Это решение россияне объяснили тем, что белорусская сторона начала экспортировать продукцию «Беларуськалия» в обход БКК.

26 августа Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей БКК, среди которых председатель наблюдательного совета БКК, гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Они обвиняются по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Баумгертнер был задержан в Минске и сейчас находится в СИЗО КГБ.

2 сентября Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главного акционера «Уралкалия», владельца футбольного клуба «Анжи» Сулеймана Керимова. Он обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. СК Беларуси сообщил, что Керимов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

5 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 399 «О совершенствовании экспорта калийных удобрений». Он предусматривает создание новой торговой компании, которая будет осуществлять продажу калийных удобрений – ОАО «Белорусская калийная компания».

24 сентября стало известно, что крупнейший в мире потребитель хлоркалия Китай стал владельцем крупного пакета одного из лидеров в его производстве - российского «Уралкалия», конвертировав в обыкновенные акции компании внебиржевые облигации, выпущенные ее основными акционерами.

Пакет, который оценивается исходя из рыночной стоимости бумаг «Уралкалия» в 2 миллиарда долл., теперь принадлежит дочерней структуре китайского суверенного фонда CIC - Chengdong Investment Corporation.

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