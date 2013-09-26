Томбински: Ассоциация с ЕС поможет экспортерам Украины экономить до 750 млн евро

Украинские экспортеры, ведущие свою деятельность на рынках Европейского союза, смогут ежегодно экономить до 750 млн евро только на таможенных платежах в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински в ходе международной конференции «Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: вызовы и возможности», проходящей в Киеве.

«В случае имплементации Соглашения об ассоциации в долгосрочной перспективе рост экономики Украины может составить до 6%. Кроме того, это обусловит рост внутреннего спроса. Украинские экспортеры будут экономить до 750 млн евро, которые сегодня идут на уплату разных таможенных пошлин и платежей», - сказал Томбински, подчеркнув, что эти средства можно было бы направлять на модернизацию производства.

По его словам, Соглашение об ассоциации даст существенный импульс для экономики.

«Обратите внимание, что сейчас в Украине: минимальный уровень роста ВВП, значительные проблемы с долговыми выплатами и проблемы в переговорах с МВФ. А зона свободной торговли в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это верный путь и это возможности», - подчеркнул глава Представительства ЕС.

Ранее в своем выступлении на конференции Томбински отметил необоснованность прогнозов о возможном крахе украинской экономики в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, в ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе (Литва) ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подразумевающим построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, снимающие множество торговых барьеров для украинских товаропроизводителей в Европе и европейских – в Украине.

Вместе с тем, ряд экспертов, в частности, помощник Президента России Сергей Глазьев высказывал предположение, что Украине потребуется не менее 35 млрд евро помощи Европейского Союза для предотвращения негативных тенденций в экономике Украины, а именно - роста дефицита торгового баланса вследствие роста импорта из ЕС и сокращения внутреннего производства, в том числе в наукоемких и высокотехологичных отраслях.