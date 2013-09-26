«Укроборонпром» намерен поставлять в Китай комплектующие к авиа- и бронетехнике

Государственный концерн “Укроборонпром” рассматривает проекты поставок в Китай агрегатов, комплектующих и запчастей к авиа- и бронетехнике, сообщила пресс-служба концерна.

Как говорится в пресс-релизе, об этом заявил китайским журналистам заместитель гендиректора “Укроборонпрома” Максим Глущенко в рамках проходящего в Пекине.

Международного авиасалона «Aviation Expo/China-2013».

По его словам, концерн намерен продолжить укрепление стратегических взаимоотношений между Украиной и Китаем в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

В перечне перспективных направлений этого сотрудничества Глущенко отметил авиастроительную, бронетанковую и судостроительную сферу.

Как сообщал УНИАН, с целью расширения контактов с Китаем делегация концерна с 25 сентября принимает участие в открывшемся в Пекине авиационном салоне “Aviation Expo/China-2013”.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

Согласно данным Министерства доходов и сборов Украины, Китай занимает второе место среди 217 стран – торговых партнеров Украины. Удельный вес экспортно-импортных операций с Китаем составляет 8% общего товарооборота Украины. За восемь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 7,3 млрд долл., что на 16,6% больше, чем за январь-август 2012 года. При этом импорт из Китая в Украину вырос на 9,2%, экспорт в Китай – на 46,4%. Основу украинского экспорта в Китай составляют промышленные товары и продовольствие, транспортные средства и комплектующие. Из Китая Украина импортирует преимущественно технику, товары легкой промышленности и прокат.