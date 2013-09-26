Россия приостановила Крюковскому вагонзаводу действие сертификата на грузовые вагоны

Российское федеральное бюджетное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановил Крюковскому вагоностроительному заводу действие сертификата на грузовые вагоны.

Об этом сказано на Регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

По их данным, с 25 сентября приостановлено действие сертификата для вагонов цементовозов, грузовых полувагонов, вагонов для зерна, вагонов для сыпучих грузов, крытых грузовых вагонов, вагонов-платформ, вагонов для глинозема и алюминия, вагонов для сыпучих грузов и др. грузовых вагонов.

Стоит отметить, что действие сертификатов должно было закончиться в конце 2014-начале 2016 года. На предприятии не комментируют приостановку данных сертификатов.

Источники УНИАН сообщают, что пока не возобновится действие сертификата, КВСЗ не будет отгружать продукцию в Россию. Причина остановки действия сертификата связана с аварией грузового поезда 16 августа в Приволжье, произошедшего из-за излома боковой рамы, изготовленной в 2010 году в период отсутствия российского сертификата соответствия.

Как сообщал УНИАН, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России недавно запретила эксплуатацию 292 полувагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, укомплектованных боковыми рамами ООО "Ружоуская компания Тианруй" (Китай) 2010 года выпуска.

Соответствующее предписание начальнику Центральной дирекции инфраструктуры (филиал РЖД) В.Супруну направленно в связи с аварией грузового поезда 16 августа в Приволжье, произошедшего из-за излома боковой рамы, изготовленной в 2010 году в период отсутствия российского сертификата соответствия.

Вагоны должны быть выведены из эксплуатации по окончании погрузочно-разгрузочных операций. Действовать он будет до приведения вагонов в соответствие с требованием законодательства РФ в области безопасности движения.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.