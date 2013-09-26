Макропоказатели развития экономики на 2014 год слишком оптимистичны – эксперт

Макропоказатели развития экономики Украины, на которых основывается расчет проекта государственного бюджета на 2014 год, в частности 3-процентный рост ВВП, слишком оптимистичны.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Нынешние показатели – это очень оптимистично. В этом году рост закладывался на уровне 3,5%. Но он не достигнут. Соответственно, номинальный ВВП будет ниже заявленного в 1,5 трлн грн. Сейчас уже понятно, что он будет меньше. А значит, заложенный номинальный ВВП в 1,690 трлн грн на 2014 год также будет изначально недостижим», – сказал Юрчишин.

По его мнению, в такой ситуации расходную часть бюджета еще можно расписать, но трудно найти источники для покрытия доходной части.

«Мы опять закладываем оптимистические показатели и опять увидим разрывы, которые будут даже хуже нынешних. В этом году Украина имела хотя бы выходы на внешние рынки заимствований. Теперь, вследствие в том числе изменения рейтингов, доступ к рынкам капитала усложнился», – подчеркнул эксперт, отметив, что единственным крупным источником финансирования остается Международный валютный фонд, переговоры с которым должны пройти до конца осени.

При этом МВФ также потребует от Украины внятной аргументации по макропоказателям. «Сейчас крайне важно аккуратно выставлять макропоказатели, балансировать бюджет. И важно – услышит ли и воспримет ли МВФ аргументацию Украины», – отметил Юрчишин.

Вместе с тем, эксперт призывает не драматизировать ситуацию и не строить катастрофических сценариев развития событий в краткосрочной перспективе.

«Власть очень будет пытаться удержать курс валюты любыми средствами, возможными и невозможными. Потому что это действительно видимый индикатор стабильности и устойчивости украинской экономики, который понятен всем», – подчеркнул Юрчишин.

Он также прогнозирует расширение фискальных выплат, однако преимущественно за счет роста долгов.

«Сейчас часто говорят о дефолте. С моей точки зрения, дефолтные риски, с одной стороны, не стоит недооценивать, но с другой стороны, и переоценивать тоже. Сейчас сохраняются определенные запасы и в монетарной, и в фискальной сфере, да и резервы в 20 млрд долл. достаточно неплохие. Если посмотрим на динамику в этом году, она оказалась лучше, чем ожидалось. Поэтому краховый сценарий в Украине мне представляется маловероятным», – резюмировал эксперт, обратив при этом внимание на то, что власти выгодна вялотекущая неопределенность с незначительным ростом, в то время как структурные реформы наверняка потребуют принятия непопулярных мер.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой были дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП.

Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов, в частности, по НДС – до 17% с 20% и по налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.