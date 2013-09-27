Компании «Суэста» временно запретили добывать песок в Севастополе

Государственная служба геологии и недр Украины 26 сентября 2013 года своим приказом приостановила действие выданного ООО «Суэста» специального разрешения на пользование недрами от 27.12.2011 №5440.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Как добавили в прокуратуре, накануне прокуратура города Севастополя сообщила в своем письме Госгеонедрам Украины о наличии оснований для приостановления действия разрешения

11 сентября принадлежащие ООО «Суэста» суда «Трофа» и «Печора» возобновили добычу морского песка в акватории Севастополя, в частности, в районе мыса Феолент. В ответ на это депутаты горсовета и общественники-экологи обратились в различные инстанции с требованием остановить добычу, поскольку она грозит экологической катастрофой.

Председатель Севастопольской ГГА Владимир Яцуба на внеочередном заседании коллегии СГГА, посвященном именно резонансному вопросу добычи морского песка в акватории Севастополя, отметил: «проблема в том, что за этим стоят большие деньги, и, конечно, просто так они эту лицензию не отдадут». По мнению Яцубы, необходимо повторно обратиться в Кабинет Министров Украины и в Госслужбу геологии и недр, для того, чтобы вместе с прокуратурой принимались действия, направленные на ликвидацию лицензии. «Сегодня де-юре есть решение суда, а решение суда дает им право вести добычу».

Справка УНИАН. Компания «Суэста» возобновила добычу песка в районе мыса Феолент после своей перерегистрации в Донецкой области (ранее она была зарегистрирована в Севастополе) и судебного решения (по месту новой регистрации) в начале июля текущего года о возобновлении действия лицензии на работы по добыче морского песка в районе Севастополя.

18 сентября прокурор Севастополя Игорь Пилат подписал иск в окружной административный суд города Киева о признании недействительным специального разрешения на пользование недрами и приказа, выданного Государственной службой геологии и недр Украины, согласно которому ООО «Суэста» дано право на осуществление хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых (песка) из месторождения «Севастопольское-1» (прибрежная часть Севастопольской зоны акватории Черного моря, к югу от Севастополя).

Для обеспечения административного иска на время его рассмотрения прокурор просит суд приостановить действие спорных документов.

По данным прокуратуры, указанный приказ и разрешение выдано ООО «Суэста» с нарушением требований законодательства.

В октябре 2012 года прокуратура Севастополя возбуждала уголовное дело по факту незаконного завладения поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах компанией «Суэста».

11 декабря 2012 года приказом председателя Госслужбы геологии и недр Украины было аннулировано действие специального разрешения ООО «Суэста» на пользование недрами (добыча песка) в прибрежной части Севастопольской зоны акватории Черного моря. Однако ООО «Суэста» продолжает добычу.

17 сентября 2013 года Севастопольский горсовет принял обращение к Верховной Раде Украины с просьбой запретить добычу песка в акватории Черного моря, что приносит огромный вред состоянию экологии моря и прибрежной полосы.