Туск: Польша не даст денег на спасение принадлежащей украинцам Гданьской судоверфи

Варшава. Правительство Польши не намерено выделять средства на спасение от банкротства переживающей финансовые трудности Гданьской судоверфи, которой с конца 2007 года владеют украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск.

"Мы будем стараться использовать все возможные инструменты, чтобы помочь людям. Но я не приму решение, что будем без конца подбрасывать денег украинскому собственнику", - сказал премьер-министр, слова которого приводит агентство РАР.

"За это на меня бы очень злились люди в Польше", - подчеркнул он.

Туск возложил полную ответственность за состояние Гданьской судоверфи на украинских акционеров, владеющих 75% пакетом акций компании.

Он назвал ключевым для себя вопрос будущего сотрудников завода, заверив, что власти выплатят им зарплату, даже если компания обанкротится.

"Если собственник не заплатит, судоверфь будет находиться в процедуре банкротства, то мы точно заплатим, и будем искать рабочие места",- сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября около 100 из 1200 сотрудников Гданьской судоверфи на несколько часов прервали работу, требуя выплаты зарплаты за август. Профсоюзы заявили о начале забастовки, которую чуть позже решили отложить до понедельника, 30 сентября, - когда истекает срок обещания со стороны собственника о выплате задолженности по зарплате.

В июле украинские акционеры завода и польское государственное агентство развития промышленности ARP не смогли утвердить план реструктуризации предприятия и обменялись взаимными обвинениями.

ARP обвинило украинских собственников в сокрытии финансовой информации и давлении с целью получить средства из польского госбюджета, а украинцы в ответ обвинили агентство в распространении лживой информации и действиях, направленных на банкротство завода.

Стороны договорились перенести собрание на конец августа - начало сентября, но оно до сих пор не состоялось. По данным профсоюзов Гданьской судоверфи, акционеры могут провести собрание в начале октября.

Ранее польские СМИ сообщали, что долг Гданьской судоверфи превышает 150 млн долл., а для ее спасения от банкротства нужно около 50 млн долл.