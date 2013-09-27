Набсовет «Николаевцемента» возглавил менеджер ирландского холдинга CRH

Наблюдательный совет компании «Николаевцемент» возглавил Барри Леонард, занимающий должность менеджера по Украине компании CRH Europe Materials.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Гюнтер Сметана, владеющий пятью акциями предприятия, освобожден от должности главы набсовета.

Также компания сообщила о смене главы правления - генерального директора завода. На эту должность назначен Олег Малютяк, владеющий 11 акциями компании и также занимающего должность начальника департамента логистики и снабжения «Николаевцемента».

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины 13 сентября разрешил одному из крупнейших производителей цемента Швейцарии - компании Jura-Cement-Fabriken AG, 100% «дочке» ирландского холдинга Cement Roadstone Holdings (CRH), приобрести акции французской компании Lafarge, владеющей заводом «Николаевцемент» в Украине. Это разрешение позволяет покупателю приобрести более 50% голосов в высшем органе управления компании.

Справка УНИАН. «Николаевцемент» (г. Николаев, Львовская обл.) с 1950 г. занимается производством цемента. В 1999 г. предприятие вошло в международную группу Lafarge. В 2011 году предприятие произвело 0,9 млн тонн цемента. В апреле 2013 года крупный ирландский производитель строительных материалов CRH заявил о покупке у французской компании Lafarge завода «Николаевцемент» за 96 млн евро.