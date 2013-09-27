Янукович поддержал расширение действия налоговых льгот на производителей торфа

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения льготной категории лиц, которые получают бытовое топливо в соответствии с Горным законом Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 сентября приняла соответствующий закон, которым расширила действие льготного налогообложения на граждан, имеющих право на получение бытового топлива на льготных условиях, и на предприятия, предоставляющие такое топливо. В пояснительной записке к документу говорится, что ранее льготный режим налогообложения действовал исключительно в отношении граждан, которые получают на льготной основе уголь, а также в отношении предприятий, которые предоставляют такой уголь. А теперь такая норма распространяется также на потребителей и производителей торфяных брикетов, которые заменили буроугольные брикеты.

Проект закона был разработан Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

«Законопроект предлагает освободить от уплаты налога на доходы физических лиц и не облагать налогом на прибыль стоимость предоставленного не только угля, но и торфяных брикетов, которые передаются гражданам на бесплатной основе в объемах и согласно перечню профессий, определенному Кабинетом министров», - говорится в пояснительной записке к закону.

Во время представления документа председатель Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник отметил, что документ носит социальный характер. «Мы хотим распространить льготу не только на пенсионеров и льготников, которые получают уголь, но и на тех, кто получает торф», - отметил Хомутынник.