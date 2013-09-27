ЕБРР планирует выделить «Укрграфиту» кредит в 26 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения кредита в объеме 26 млн долл. компании “Украинский графит” – ведущему отечественному производителю графитированных электродов для промышленных электрических печей.

Об этом говорится в сообщении банка, размещенном на корпоративном сайте.

«Предложенный проект (для кредитования - УНИАН) направлен на поддержку компании «Укрграфит» в части реконструкции и модернизации производственных мощностей и внедрения энергосберегающих технологий», - отмечается в сообщении.

При этом общая стоимость проекта, по данным ЕБРР, составляет 35 млн долл. Окончательно решение будет принято, как ожидается, 29 октября.

Справка УНИАН. ПАО “Украинский графит” – ведущий производитель графитированных электродов для электросталеплавильных, руднотермических и других видов электрических печей, товарных углеродных масс для электродов Содерберга, футеровочных материалов на основе углерода для предприятий металлургического, машиностроительного, химического и других комплексов промышленности. «Укрграфит» обладает полным циклом производства продукции. «Укрграфит» завершил 2012 год с чистым доходом 824,28 млн грн

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США)