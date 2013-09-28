В Черногории могут ликвидировать крупнейшее предприятие страны

Правительство Черногории готовится полностью ликвидировать крупнейшее предприятие страны "Комбинат алюминия Подгорица" (КАП) вместо планируемой ранее процедуры его реорганизации через контролируемое банкротство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.

Процедуру банкротства КАП санкционировал Коммерческий суд в Подгорице в июле этого года. Власти Черногории до сих пор заявляли о желании сохранить предприятие из-за его социальной значимости, но провести его тотальную реорганизацию.

"После формального объявления банкротства имущество будет распродано. Эта модель уже применялась в прошлом году с металлургическим комбинатом в Никшиче, который после введения банкротства был продан турецкой Tosyali Group", - пишет газета.

Место КАП без унаследованных долгов должен занять иностранный инвестор, от которого будут требоваться минимальные вложения и регулярная оплата счетов за электричество. Сообщается, что черногорские власти рассматривают предложения компаний из Индии, Германии, Польши, Турции, Хорватии.

Балансовая стоимость КАП составляет примерно 180 миллионов евро, кредиторы предъявили требования по долгам на 460 миллионов евро, из них подтверждено 370 миллионов евро. "Лично мне кажется, что нереально от кого-то ждать плана реорганизации компании в условиях, когда ее обязательства вдвое превышают балансовую стоимость", - прокомментировал изданию ситуацию кризисный управляющий КАП Веселин Перишич.

En+ Олега Дерипаски приобрела контрольные пакеты KAП и бокситового рудника, поставляющего для комбината сырье, на приватизационных торгах в 2005 году. Сейчас En+ принадлежит 29,3% предприятия, еще 29,3% - правительству страны. Крупнейшими кредиторы: министерство финансов Черногории - 148,15 миллиона евро, Центрально-европейская алюминиевая компания (входит в En+, ранее управляла КАП) - 50,85 миллиона евро, поставщик электричества "Электропривреда Черногории" - 44,93 миллиона евро, En+ - 43,47 миллиона евро, банк ВТБ - 25,86 миллиона евро.