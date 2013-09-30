Рост индекса PMI в Японии достиг рекорда с 2011 года

Деловая активность в производственном секторе Японии в сентябре выросла самыми быстрыми темпами с февраля 2011 г.

Индекс PMI в сентябре вырос составил 52,5 пункта по сравнению с 52,2 пункта в августе. Отметим, что показатель находится выше пороговой отметки в 50 пунктов уже седьмой месяц подряд, сообщают Вести.ru.

После незначительного снижения в августе новые экспортные заказы в сентябре выросли самыми быстрыми темпами с марта этого года.

Кроме того, импортные цены в сентябре выросли девятый месяц подряд, хотя темпы инфляции немного снизились.

Японская иена сегодня укрепляется к доллару на 0,2%, валютная пара USD/JPY торгуется на отметке 98,03.

На этом фоне фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 1,22%. Основной негатив приходит из-за океана, где продолжаются бюджетные баталии в Вашингтоне. Финансовый год в США заканчивается уже сегодня, а главный финансовый документ страны до сих пор не принят.

Также сегодня выходили данные по промышленному производству в Японии за август. Показатель не оправдал ожиданий экспертов и снизился на 0,7%.

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