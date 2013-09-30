"Русалу" поможет перепрофилировать убыточные заводы Внешэкономбанк России

ОК "Русал" и Внешэкономбанк РФ подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству, направленному на перепрофилирование убыточных заводов компании.

"Русал" уже начал работу по перепрофилированию убыточных мощностей по производству алюминия, подписав меморандум с израильской компанией Omen High Pressure Die Casting о создании совместного предприятия по производству автокомпонентов на промышленной площадке Волховского алюминиевого завода. Подписанный с ВЭБом меморандум существенно расширяет возможности по привлечению новых партнеров и инвесторов, передает ПРАЙМ.

"Речь идет о поставках автокомпонентов российским и иностранным автопроизводителям, имеющим определенные обязательства по увеличению доли российских поставок при сборке автомобилей. Для работы в рамках соглашения "Русал" готов искать инвесторов, а также предоставлять инвесторам инфраструктуру имеющихся промышленных площадок, обеспечивая поставки алюминия для выпуска продукции", - отмечается в релизе.

Это, прежде всего, размещение производств на промышленных площадках Богословского, Уральского, Надвоицкого, Кандалакшского, Волховского и Волгоградского алюминиевых заводов, либо других площадках, расположенных в соответствующих субъектах РФ.

Со своей стороны ВЭБ готов рассматривать возможность своего участия в предлагаемых компанией инвестиционных проектах в рамках своей основной инвестиционной и финансовой деятельности.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в мире производитель алюминия "Русал" уже закрыл 3 завода в России и думает остановить Новокузнецкий завод на фоне перепроизводства в отрасли и неуклонно падающих цен на металл.

Опасения по поводу снижающихся цен на металл, который используется для производства упаковки, самолетов и автомобилей, заставили производителей алюминия по всему миру сокращать производство и урезать расходы.

Индикативная цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) держится в районе 1,790 долл. за тонну, что примерно в 2 раза меньше уровня сентября 2008 года.

Напоним, «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК), единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год, в 2007 году перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «Русал»), созданной в марте того же года путем слияния «Русала», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.

В апреле 2011 года "Русал" остановил выпуск алюминия на комбинате из-за невыгодных тарифов на электроэнергию (расходы на нее превышали 45% себестоимости продукции). По итогам 2011 года чистый убыток предприятия составил 131,2 миллиона гривень.

В мае 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК". «Русал» сразу же подал кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины. По сей день вопрос по «ЗАлК» находится в судах.

Президент Украины Виктор Янукович видит два пути развития ситуации: "бывший собственник начнет выполнять инвестобязательства - суд его заставит, или произойдет смена собственника, и завод начнет развиваться".

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