Янукович подписал закон о космической программе Украины с объемом финансирования 2,6 млрд грн

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 439-VII «Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада утвердила Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2013-2017 годы.

Программа является пятой космической программой независимой Украины и четвертой, имеющей статус закона Украины.

Цель программы - повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач социально-экономического, экологического, культурного, информационного и научно-образовательного развития общества, обеспечение национальной безопасности и обороны и защиты геополитических интересов государства.

В программе определены пути и средства решения проблемы, приведен перечень задач и мер с указанием сроков выполнения, объемов и источников финансирования, а также зафиксированы основные ожидаемые результаты ее реализации.

Ориентировочный общий объем финансирования для реализации программы составляет 2 580 млн грн, в том числе из госбюджета – 1 120 млн грн, средства из других источников – 1 460 млн грн.

Кабинет министров должен при подготовке проекта закона о государственном бюджете на соответствующий год предусматривать выделение средств для осуществления мер, определенных Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2013-2017 годы, в полном объеме с отнесением их к защищенным расходам бюджета.