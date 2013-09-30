Объем реализации промпродукции вырос незначительно

Объем реализации промышленной продукции в Украине в августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,02% - до 90,818 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-августе 2013 года в денежном выражении составил 727,344 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 723,236 млрд грн.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область - 136,537 млрд грн, Донецкую - 135,589 млрд грн, Запорожскую - 48,732 млрд грн, город Киев - 47,302 млрд грн, Луганскую область - 46,087 млрд грн.

Спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности, на которые приходится 99,4% объемов реализации промпродукции, составил 2,6% в годовом выражении (август 2013 года к августу 2012 года).

По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (август 2013 года к августу 2012 года) составил 16%, при этом по сравнению с июлем 2013 года зафиксирован рост на 2,6%. В том числе, зафиксирован рост оборота по отраслям добычи сырой нефти и природного газа на 55,7% в годовом выражении (спад на 1,7% по сравнению с прошлым месяцем), добычи металлических руд - на 13,8% (рост на 5,7%), в отрасли добычи каменного и бурого угля - на 9% (рост на 2,3%).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (август 2013 к августу 2012 года) составил 5,4%, по сравнению с июлем 2013 года - на 0,4%. Наибольший рост оборота зафиксирован по отрасли производства электрического оборудования - на 51,5% (на 6,4% по сравнению с прошлым месяцем); производства основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 18,9% (на 15,7%); изготовления изделий из дерева, производства бумаги и полиграфической деятельности - на 11,2% (спад на 1,6%).

Наибольший спад - по отраслям производства компьютеров, электронной и оптической продукции - на 33,1% (рост на 10%); производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств - на 26,8% (спад на 4,8%); производства мебели, и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования - на 21,8% (рост на 2,2%).

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализации промпродукции уменьшился на 0,83% - до 89,670 млрд грн.

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июле 2013 года в денежном выражении составил 636,526 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 632,966 млрд грн. Спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности, на которые приходится 99,4% объемов реализации промпродукции, составил 2,9% в годовом выражении (июль 2013 года к июлю 2012 года), при этом по отношению к июню 2013 года зафиксирован рост на 0,9%.