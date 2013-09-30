Mazda отзывает более 160 тысяч машин из-за дефекта дверей

Автопроизводитель Mazda отзывает 161,4 тысячи автомобилей, проданных на американском рынке, из-за дефекта, который может приводить к открытию дверей машины во время движения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Специалисты компании установили, что болты, фиксирующие замки дверей, могут терять надежность крепления, это приводит к неправильной работе механизма запирания. Программа отзыва коснется шести типов среднеразмерных автомобилей, которые выпускались с 2009 по 2013 годы.

В компании не располагают информацией, что данный тип поломки приводил к авариям и травмам. Программа отзыва и бесплатного ремонта начнется с 18 октября.