Гданьская судоверфь погасила долги по зарплате за август

Варшава . Принадлежащая украинским предпринимателям Сергею Таруте и Олегу Мкртчану Гданьская судоверфь погасила долг по зарплате за август, из-за которого на прошлой неделе ряд сотрудников прервали работу и в течение нескольких часов проводили акцию протеста возле дирекции предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-глава профсоюза "Солидарность" Кароль Гузикевич.

Вице-глава профсоюза сообщил, что по его информации, украинский предприниматель Сергей Тарута планирует провести "срочные" переговоры с представителями правительства Польши по поводу принадлежащей ему Гданьской судоверфи, которой угрожает банкротство.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября около 100 из 1,2 тыс. сотрудников Гданьской судоверфи на несколько часов прервали работу, требуя выплаты зарплаты за август.

Глава польского правительства Дональд Туск, комментируя информацию о забастовке заводе, заявил, что Польша "не будет без конца" доплачивать на содержание приватизированной в 2007 году Гданьской судоверфи, пообещав выплатить зарплату ее сотрудникам в случае банкротства завода.

Владеющие 75% акциями судоверфи Сергей Тарута и Олег Мкртчан до сих пор не смогли договориться с миноритарным акционером, государственным агентством ARP, об утверждении плана реструктуризации завода.

Согласно ранее обнародованной информации, он предусматривал выделение мажоритарными акционерами финансовых средств при условии, что ARP поможет продать Гданьской судоверфи часть непроизводственных активов.

Ранее также сообщалось, что заводу для того, чтобы избежать банкротства, необходимо более 50 млн долл.

Справка УНИАН. Гданьская судоверфь является одним из крупнейших судостроительных заводов в Польше, а также символом независимого профсоюза "Солидарность", который был основан в его стенах и в конце 80-х годов прошлого столетия и привел к падению коммунистического режима в стране.

75% акций предприятия владеют украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, 25% - ARP.