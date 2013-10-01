Hyundai отзывает из Китая почти 65 тыс. автомобилей

Компания Hyundai Motor объявила о том, что отзывает 64,795 тысячи автомобилей, у которых был обнаружен дефект педали тормоза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ренхап.

По информации главного государственного управления по контролю качества, инспекциям и карантину, дефект педалей тормоза был обнаружен у седанов Genesis и Azera, произведенных между 2005 и 2010 годами.

"Проблемы, связанные с неисправностью педали тормоза, могут увеличить вероятность аварии", - говорится в заявлении госуправления.

Ранее Hyundai Motors и его партнер Kia Motor объявили об отзыве 660 тысяч автомобилей из Южной Кореи в связи с дефектом деталей. Это крупнейшие выявление брака в истории компании.

Представительство компании в Пекине не прокомментировало заявление госуправления Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Mazda отзывает более 160 тысяч машин из-за дефекта дверей

Daihatsu отзывает рекордные 892 тысячи машин