Украина предложила Японии совместное производство 2-го самолета “Мрия”

Украина предложила японским компаниям принять участие в инвестиционном проекте по производству и внедрению в эксплуатацию еще одного экземпляра крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом глава министерства Игорь Прасолов сообщил в ходе пятого совместного заседания Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией при Минэкономразвития и Комитета делового сотрудничества с Украиной «Кейданрен».

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» — транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ им. О. К. Антонова.

Самолёт был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Первый полёт был совершён 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, в настоящее время один экземпляр находится в лётном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.