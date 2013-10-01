Тарута обвиняет совладельца Гданьской судоверфи в саботаже

Варшава. Крупнейший акционер Гданьской судоверфи Сергей Тарута обвинил польское государственное агентство Agencja rozwoju przemyslu (ARP), владеющее миноритарным пакетом акций завода, в дезинформации правительства Польши и в действиях, направленных на банкротство завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Украинский предприниматель отметил, что вложил в развитие судоверфи вместе со своими партнерами с момента ее приобретения более 160 млн долл., и подчеркнул, что выполнил все обязательства, взятые при покупке этого актива.

"Все обязательства, которые брал, я выполнил. Даже больше, чем обещал", - сказал Тарута.

В то же время, по его словам, подконтрольное польскому правительству агентство не только не способствует развитию предприятия, но и создает препятствия.

"ARP заинтересовано не в развитии (Гданьского судостроительного завода – УНИАН), а скорее в обратном - убить конкурента", - заявил Тарута.

Тарута высказал надежду, что в ближайшее время ему удастся встретиться с главой польского правительства Дональдом Туском и министром государственного имущества Владзимежем Карпиньским, чтобы обсудить ситуацию на предприятии. При этом он напомнил, что вложил в польскую экономику со своими партнерами около 1,3 млрд долл. (большинство средств – в металлургический завод Huta Czestochowa - УНИАН).

"Это самая крупная инвестиция с Восточной Европы в экономику Польши", - отметил предприниматель.

Также Тарута назвал критической ситуацию на предприятии и призвал представителей польского правительства срочно вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить банкротства завода. "У нас есть только дни, а не месяцы. Ситуация очень критическая", - сказал он.

Тарута оценил размер необходимой для спасения завода помощи в 60 млн долл., заявив, что украинские акционеры готовы выделить около 26 млн долл.

Как сказал УНИАН глава правления Гданьской судоверфи Анджей Стоклоса, что мажоритарные акционеры хотят, чтобы ARP в рамках плана реструктуризации помогла продать неиспользуемые земельные участки стоимостью более 30 млн долл., которые можно было бы использовать для докапитализации компании. При этом главным препятствием для продажи этих участков собеседник агентства назвал действующие в Польше законодательные ограничения.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября часть сотрудников Гданьской судоверфи на несколько часов прервали работу, требуя выплаты задолженности по зарплате за август, и провели забастовку возле дирекции предприятия.

Польский премьер-министр, комментируя ситуацию на заводе, заявил, что Польша "не будет без конца" доплачивать на содержание приватизированной в 2007 году Гданьской судоверфи, и пообещал выплатить зарплату ее сотрудникам в случае банкротства завода.

Справка УНИАН. Владеющие 75% акций судоверфи Сергей Тарута и Олег Мкчтран до сих пор не смогли договориться с владеющим 25% акций агентством ARP об утверждении плана реструктуризации завода, переговоры по которому ведутся с начала текущего года.

В марте т.г. стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который должен лечь в основу этого плана, но украинские акционеры позже обвинили ARP в невыполнении достигнутых ранее договоренностей.

Согласно ранее обнародованной информации, план, в частности, предусматривал выделение мажоритарными акционерами финансовых средств при условии, что ARP поможет Гданьской судоверфи продать часть непроизводственных активов.