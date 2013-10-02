Moody's изменило прогноз по рейтингу концерна Volvo

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по долгосрочному рейтингу автоконцерна Volvo со "стабильного" на "негативный", сам кредитный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне Baa2. Об этом говорится в сообщении агентства, передает ИТАР-ТАСС.

"Изменение прогноза на негативный отражает мнение Moody's, что ожидаемое улучшение финансовых показателей компании Volvo в текущем году и в дальнейшем не может быть достигнут в объеме, необходимом для текущей рейтинговой категории", - говорится в сообщении агентства. Эксперты Moody's также отмечают слабый спрос на автомобили производителя на ключевых рынках и дополнительные затраты компании на объявленную программу экономической эффективности. Агентство отмечает, что за последние четыре квартала финансовые показатели Volvo ухудшились значительно.

Ранее производитель автомобилей из Швеции концерн Volvo сообщил, что на фоне экономического спада в Европе и Китае прибыль компании во втором квартале этого года уменьшилась на 59% до 2,02 млрд крон (317,9 млн долларов). Продажи во втором квартале снизились на 4,3% и показали худший результат, чем продажи в первом квартале.

Концерн Volvo Group выпускает грузовые и коммерческие автомобили, автобусы, двигатели и оборудование.