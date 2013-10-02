ЮГОК нарастил производство железорудного концентрата на 2,4%

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, г. Кривой Рог) в январе-сентябре увеличил производство железорудного концентрата относительно 9 месяцев 2012 г. на 2,4% - до 7,995 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что за 9 месяцев ЮГОК произвел 1,746 млн. тонн агломерата, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2012 г.

В сентябре 2013 года производство концентрата выросло по сравнению с сентябрем предыдущего года на 11,5% - до 952,3 тыс. тонн, производство агломерата выросло на 60% - до 208 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата в Украине.

В настоящий момент основными акционерами ОАО «ЮГОК» являются ЗАО «Смарт-холдинг» и компании-собственники Evraz Group.

В 2012 году ЮГОК увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2011 годом на 2,3% - до 10,386 млн тонн, а производство агломерата - на 12,3%, до 2,023 млн тонн.