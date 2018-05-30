Европа vs Россия: с кем лучше дружить

Провозгласив сближение с ЕС стратегической целью Украины, Президент Виктор Янукович, по сути, дал отмашку всевозможным общественным организациям и политическим партиям на ведение широкой разъяснительной работы среди населения о преимуществах и недостатках избранного пути. В Киеве, например, еженедельно проходит с десяток конференций и брифингов, на которых тема евроинтеграции становится одной из главных и рождает все новые комментарии как политического, так и экономического толка.

Радикализм оценок, порой, ставит рядового украинца в тупик и оставляет в его сознании немало белых пятен, не позволяющих ему быстро и четко определить вектор личного движения. Отсюда и социологический «пробел» в 40-45% граждан, до сих пор не представляющих, в какой стороне света им было бы лучше – на Востоке или все-таки на Западе.

Плюс 6% к ВВП или дефолт?

Любимый аргумент экспертов – цифровое «значение» объединения будь-то с Россией или Европой. Показатели, признаться, во многом берутся «навскидку» и четкой экономической подоплеки не имеют. И поэтому дискуссия о материальных благах какого бы то ни было объединения во многом напоминает обещания золотых гор «в случае если…». Но поскольку эти обещания даются высокими чиновниками, их трудно игнорировать.

Глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински уверен, что в долгосрочной перспективе рост ВВП Украины в случае ассоциации с ЕС будет не менее 6%, а ежегодная экономия экспортеров на экспортно-импортных пошлинах, которые упразднят, составит без малого 750 млн евро, которые можно было бы направить на модернизацию производства.

«Обратите внимание, что сейчас в Украине: минимальный уровень роста ВВП, значительные проблемы с долговыми выплатами и проблемы в переговорах с МВФ. А зона свободной торговли в среднесрочной и долгосрочной перспективе - верный путь и возможности», - подчеркнул глава Представительства ЕС.

Речь о «возможностях» зашла не случайно. Накануне со своим видением надвигающихся на Украину проблем выступил помощник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев. Политик выразил убеждение, что украинские товаропроизводители не смогут быстро перейти на европейские регламенты. А пока Украина будет обнулять свои таможенные тарифы в торговле с Европой, Таможенный союз будет их повышать. "Это означает дополнительные потери 3-4 млрд долл. к дефициту торговли, который наверняка вырастет до 12-15 млрд долл. Кто заплатит в этом случае за дефолт Украины, который будет очевидным? Готова ли Европа заплатить порядка 35 млрд долл. за дефолт Украины? Деньги немаленькие. Но это ваше дело, а наше дело – предупредить», - сказал Глазьев.

Томбински отпарировал дипломатично, пусть и заочно. «В последние недели мы слышали прогнозы о крахе экономики, о дефолте, я был очень поражен тем, что в украинском правительстве быстро поняли, что это во многом неправильные прогнозы», - сказал он. При этом о какой-либо денежной помощи Украине – возможной компенсации предрекаемого Глазьевым дефолта - Томбински не упоминал.

Между тем, на предоставлении такого вспомогательного ресурса настаивает академик Валерий Геец, возглавляющий Институт экономики и прогнозирования НАН Украины. Геец убежден, что отсутствие четкой программы имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и понятных источников финансирования такой программы в совокупности с внешними негативными факторами может привести к потере 1-2% ВВП Украины в краткосрочной перспективе. Более того, его не устраивает формулировка, согласно которой одна лишь открытая торговля повысит благосостояние граждан.

«Торговые позитивы – это 2-3 года, и дальше они исчезают. Если у нас не будет производственной кооперации, закроются предприятия, эффект от торговых преференций исчезнет», - отметил Геец. Он также обратил внимание, что экономическая ситуация 2014 года во многом будет обусловлена общими тенденциями. «Европейская экономика расти будет крайне медленно, а то и вовсе расти не будет. В странах Таможенного союза тоже экономика остановилась. Это будет накладываться на Украину. Экономика Украины падает, инвестиционная активность – низка, мы не восстановили даже уровень 90-го года», - сказал экономист.

С этим согласился и глава Представительства ЕС. «Ассоциация – это не только свободная торговля. Это еще и развитие делового климата. Если он будет неприемлем для украинцев, украинского бизнеса, он не будет интересен для других инвесторов», - отметил Томбински.

Дешевый газ или скачок тарифов?

Цена энергоносителей – еще один важный вопрос дискуссий об украинском стратегическом выборе. По сути, газ по внутренним ценам Таможенного союза - главный козырь России в переговорах с Украиной, основательно зависимой в энергетическом смысле от «Газпрома».

«Если мы хотим стабилизировать украинскую экономику, то участие в Таможенном Союзе дает возможность ликвидировать дефицит: в три раза будет снижена цена на газ, отменены экспортные пошлины на нефть. Улучшение на 10 млн долл. Готова Европа закрыть эту дыру? Я сомневаюсь", - подчеркивает Глазьев.

Народный депутат Петр Порошенко считает иначе: «Мы сами делаем энергонезависимой нашу экономику. Мы не можем и дальше быть неэффективными в энергетической сфере. Нам уже не требуется так много российского газа, как требовалось ранее. А значит, расчеты (по улучшению – ред.) надо исправить, а не кормить нас старыми цифрами».

Вместе с тем, независимый эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский убежден, что газовый вопрос нельзя рассматривать с позиции цены. По его мнению, энергоресурсы в любом случае будут дорогими, и Украине, с какой стороны не посмотри, потребуется глубокая модернизация промышленности, чтобы справиться с предстоящими вызовами.

«Ассоциация с ЕС в краткосрочной перспективе проблем не несет. Проблемы могут быть далее в связи с имплементацией Третьего энергопакета, предполагающего создание общего европейского рынка, включая создание восточноевропейского хаба в Украине, – сказал Землянский. – Либерализация рынка газа – общий доступ к трубе и ПХГ. Кроме того, половина ГТС будет зарезервирована третьими лицами». Газ, по словам Землянского, станет единым продуктом для рынка вне зависимости от происхождения, а значит, и цена газа будет рыночной для всех. Это определенно повлечет значительный рост коммунальных тарифов. И Украина не сможет этому противостоять, поскольку нарушение правил Третьего энергопакета предусматривает уплату штрафов.

«Это произойдет не завтра, но в горизонте 3-5 лет. И на это надо смотреть открытыми глазами. Что можно сделать? Необходимы реформа в промышленности, снижение энергозатратности, перевод, где возможно, на альтернативные источники топлива, а также реализация конкретных проектов в сфере ЖКХ», – считает Землянский.

Дороговизну газа для Украины вне зависимости от политического выбора предрекают и другие эксперты, объясняя свою позицию мощным лоббистским ресурсом «Газпрома». Так, по мнению директора аналитического департамента консалтинговой компании «Альпари» Александра Разуваева, «Газпром всегда интересовался украинским рынком только с точки зрения транзита. «Газпром» рассматривает европейский рынок как дойную корову. Именно поэтому поставки газа на европейский рынок максимально диверсифицированы. Кроме того, «Газпром» обладает настолько мощным лоббистским ресурсом, что его можно смело называть преимуществом компании», - сказал Разуваев, вполне однозначно намекая на необходимость в любом случае учитывать позицию российского газового монополиста как основного игрока на европейском газовом рынке. «Поэтому тут тягаться не приходится», - подчеркнул Разуваев.

Не удивительно, что эту мысль подтвердил и Томбински, заявив, что без разрешения «Газпрома» реверс газа в Украину, в частности из Словакии, будет, вероятнее всего, невозможен.

Вместе навсегда?

Примечательно, что при явном разделении мнений на «черное и белое», «своих и чужих», мало кто допускает мысль о том, что в ноябре ничего не произойдет - никакой ассоциации не случится, и в Таможенный союз нас не пригласят. Звучат, скорее, прогнозы о том, что количество сторонников ассоциации, в случае провала Соглашения, будет сокращаться – быстро и существенно.

По словам советника Международного центра политических исследований Василия Филипчука, последние опросы говорят о том, что более половины украинцев верят в повышение уровня жизни в результате интеграции с ЕС. «Это хороший результат, если учесть, что только 16% взрослого населения были в Евросоюзе. Однако настроение может измениться, если мы не получим адекватную поддержку со стороны ЕС, а пророссийские силы используют успехи своей антиНАТОвской кампании», - уверен эксперт.

По его мнению, Украине в любом случае предстоят серьезные расходы – будь-то в рамках имплементации требований ЕС или из-за осложнений в торговле с Россией. «И хотя Украина не должна доверять кому бы то ни было свое будущее, мы должны искать место России в проекте европейского воссоединения», - отметил Филипчук.

Его мнение во многом перекликается с заявлением экс-генерального директора Всемирной торговой организации Паскаля Лами - Украине есть смысл говорить не о политической интеграции, а об экономических объединениях, построении зон свободной торговли с разными странами и страновыми объединениями.

«Существует две основные модели развития – передать суверенитет в некий транснациональный орган, как гласят правила Европейского Союза или Таможенного Союза, или пойти по пути Мексики, Южной Кореи, Швейцарии, Канады, которые имеют соглашения о зонах свободной торговли», - сказал Лами. – Вторая модель больше подходит Украине, поскольку Украина, во-первых, имеет комплекс необходимых условий – землю, относительно квалифицированную рабочую силу, ресурсы, а во-вторых, половина ее торгового оборота приходится на страны евразийского направления».

По его словам, тенденции развития мировой торговли свидетельствуют о том, что ЕС и Евразийское пространство могут со временем также объединиться и работать под эгидой неких рамочных договоренностей, не менее важных и для Украины.

Леся Сафронова (УНИАН)