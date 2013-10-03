«Запорожсталь» увеличила производство металлопроката почти на 5%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины «Запорожсталь» за январь-сентябрь 2013 года увеличило производство металлопроката на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 2,441 млн тонн, говорится в сообщении предприятия.

Производство стали на предприятии за этот период выросло на 1,6% - до 2,873 млн тонн, производство чугуна – на 0,1%, до 2,402 млн тонн

По данным предприятия, в сентябре 2013 года на меткомбинате «Запорожсталь» произведено 270,7 тыс. тонн чугуна, 326,2 тыс. тонн стали, 276,1 тыс. тонн проката.

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» с 2012 года входит в горно-металлургическую группу «Метинвест». В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».

Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.