Daimler просит Таможенный союз отменить антидемпинговые пошлины

Немецкий концерн Daimler и его дочерняя компания «Мерседес-Бенц рус» обжаловали решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о введении антидемпинговых пошлин, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя российской фирмы Андрея Родионова.

В свою очередь, в ЕЭК подтвердили, что письмо с жалобой получено. Официальный ответ будет дан в течение 60 дней.

Введенные в июне в странах Таможенного союза (Россия, Казахстан и Беларусь) антидемпинговые пошлины затрагивают LCV, выпускаемые в Италии, Турции и Германии.

Пошлины на немецкие LCV увеличились с 10% до почти 40%. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году в России было реализовано 3974 LCV Mercedes-Benz (+47%), с января по август 2013-го — 2942 единицы (+22%). По словам Родионова, все эти машины были импортированы.

Он также добавил, что в июле началось серийное производство LCV Mercedes-Benz Sprinter Classic на предприятии «ГАЗа» в Нижнем Новгороде. Передача автомобилей клиентам стартовала в сентябре. Classic на 25% дешевле ввозимых из Германии LCV Mercedes-Benz Sprinter. Таким образом, Daimler планирует увеличить долю на российском рынке LCV, максимум, в четыре раза.

Аналогичная попытка другого немецкого автоконцерна — Volkswagen — успехом не увенчалась.