В Украине сократились продажи новых легковых авто

В Украине в январе-сентябре 2013 года продажи новых легковых автомобилей по сравнению с 9 месяцами прошлого года сократились на 3,6% - до 164,8 тыс. штук, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

«Отрицательный результат был в основном сформирован за период с мая по июль, когда рынок остывал от апрельского рывка, подогретого информационной компанией, связанной с введением временных спецпошлин на новые легковые малолитражные авто», - объясняет ассоциация в сообщении.

По данным «Укравтопрома», в январе-сентябре 2013 года продажа новых легковых автомобилей охватила 96% первичного рынка этого вида транспорта и 58% первичных продаж всех видов автотранспортных средств.

Согласно сообщению, наибольшим спросом в течение отчетного периода на украинском рынке новых легковых автомобилей пользовались автомобили марки Hyundai. При этом за 9 месяцев 2013 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года было зарегистрировано на 11% меньше продаж автомобиля этого бренда — 14,9 тыс.

Вторым по количеству проданных новых легковых автомобилей на внутреннем рынке стал отечественный бренд – ЗАЗ. Его продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 2% - до 12,9 тыс. автомобилей.

За 9 месяцев 2013 года объемы продаж автомобилей китайского бренда Geely, который благодаря возобновлению производства в Украине по популярности занял третье место, превысили аналогичный прошлогодний показатель на 44% и составили 11,8 тыс. автомобилей.

Кроме того, ассоциация сообщила, что бренд Toyota за 9 месяцев 2013 года по сравнению с январем-сентябрем 2012 года снизил продажи на 1,4% - до 11,4 тыс. штук, а бренд Kia сократил продажи на 8% - до 10,95 тыс. авто.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в августе 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1% - до 22,195 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились, впервые за последние три года, на 1,5% - до 217,403 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Введение в стране утилизационного сбора, по данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, привело к увеличению автомобильного рынка Украины в июле по сравнению с маем текущего года на 18%.