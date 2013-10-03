Fitch подтвердил рейтинг Ferrexpo на уровне «В»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги крупнейшего в СНГ производителя и экспортера сырья для металлургической промышленности швейцарской горнорудной компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, на уровне «В» с негативным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, приоритетный необеспеченный рейтинг облигаций компании также подтвержден на уровне «В» с рейтингом возвратности активов «RR4».

«Рейтинги Ferrexpo по-прежнему отражают конкурентную позицию компании по затратам в сегменте железорудных окатышей, значительную базу запасов, благоприятное расположение ключевых производственных активов, - говорится в сообщении агентства. – Вместе с тем, рейтинги сдерживаются суверенным рейтингом Украины («B»/прогноз «Негативный»). Без учета сдерживающего влияния суверенных рейтингов Fitch оценивал бы самостоятельную кредитоспособность Ferrexpo на уровне «B+».

В Fitch прогнозируют, что в ближайшие два-три года основное влияние на выручку Ferrexpo будут оказывать растущие объемы производства на Еристовском ГОКе. Вместе с тем, этот фактор будет частично нивелирован снижением рыночных цен на железорудную продукцию – со 110 долл. за тонну в 2014 г. до 90 долл. за тонну в среднесрочной перспективе.

В числе других факторов, позитивно влияющих на компанию, агентство называет повышение рейтинга Украины до уровня «B+», а также повышение масштабов и диверсификации рынков сбыта.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинги пяти украинских эмитентов – компаний «Метинвест», «Донецксталь», «Мироновский хлебопродукт», «Лемтранс» и Ferrexpo, а также крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК до «Caa1» с «B3» вслед за снижением рейтинга Украины. При этом в агентстве сообщили, что характеристики указанных компаний сильнее рейтинговых позиций, однако корпоративные рейтинги отражают суверенные, потому что указанные компании составляют деловую среду Украины и оперируют в условиях ее судебной, финансовой, долговой и регуляторной политики.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги швейцарской компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, на уровне «В» с негативным прогнозом, что отражает умеренные ожидания по показателю отношения корпоративного долга к EBITDA при адекватной ликвидности и существенной денежной выручке.