Россия разрабатывает шестиствольный пулемет для спецназа «Автоген»

Концерн «Калашников», созданный в июле на базе нескольких ижевских оружейных предприятий, решил разработать шестиствольный носимый пулемет для спецназа. С легкой руки вице-премьера Дмитрия Рогозина пулемет получил название «Автоген» за способность разрезать металл плотным огнем.

Как рассказал «Известиям» главный конструктор «Калашникова» Юрий Широбоков, пулемет сделают на базе шестиствольной зенитной пушки. Однако стрелять он будет обычными винтовочными патронами калибра 7,62 мм и предназначаться для стрельбы из укрытий.

"Идея в том, чтобы сделать носимый пулемет с дистанционным управлением, который быстро устанавливается и приводится в готовность. Он будет предназначен для решения специальных задач, когда необходимо не столько поразить цель, сколько обеспечить огневое подавление заданного квадрата, чтобы не допустить ведение оттуда огня", - пояснил Широбоков.

Конструктор добавил, что сейчас пулемет существует только в чертежах и в виде макета. При этом многие ключевые конструкторские решения пока не определены - не утвержден механизм перезаряжания и подачи патронов, нет понимания, каким будет крепление. Кроме того, созданный макет пока настолько тяжел, что его невозможно носить в руках.

По его словам, определиться с обликом шестиствольного пулемета оружейники планируют к концу 2014 года, а создать и испытать опытные образцы в 2015–2016 гг. Сейчас конструкторам предстоит продумать технологию электронного управления огнем - запуск стрельбы, переключения огня и другие операции.