Антидемпинговое расследование импорта поливинилхлорида из США продлено

Украина продлила до 16 месяцев (до января 2014 года) срок антидемпингового расследования по импорту в Украину поливинилхлорида суспензионного происхождением из США, которое было начато в сентябре 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующее решение было принято Межведомственной комиссией по международной торговле с целью более детального исследования отдельных факторов этого дела.

«В связи с этим принято решение продлить срок проведения указанного расследования до 16 месяцев», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, Украина возбудила антидемпинговое расследование по импорту в Украину поливинилхлорида суспензионного происхождением из США в сентябре 2012 года по жалобе компании «Карпатнефтехим».

В жалобе отмечалось, что на протяжении 3-го квартала 2011 г. - 2-го квартала 2012 г. цена импорта поливинилхлорида суспензионного в Украину из США была ниже цены его продажи на внутреннем рынке США, что дает основания считать такой импорт демпинговым. Объем импорта из США вырос на 93,1%, удельный вес такого импорта вырос в потреблении в Украине на 131%, в производстве заявителя на 77%.

При этом показатели деятельности заявителя ухудшились: сократились объемы продаж на внутреннем рынке на 38,4%, занятость на предприятии - на 15,7% и доля заявителя на рынке Украины сократилась на 26,4%.