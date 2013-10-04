Россия в 2014 году не будет продавать палладий - запасы истощаются

Россия в 2014 году не будет продавать палладий из своих государственных запасов, план по продажам на текущий год составляет 100 тысяч унций драгметалла (3,1 тонны), говорится в сообщении ОАО "ГМК "Норильский никель".

В 2012 году РФ снизила продажи палладия на мировой рынок до 250 тысяч унций (7,78 тонны) с 800 тысяч унций по итогам 2011 года. Падение объема продаж объясняется истощением российских запасов палладия, передает ПРАЙМ.

***Палладий – металл платиновой группы, обладающий уникальными свойствами, особенно ценными для решения исследовательских и производственных задач. При добавлении палладия к титану или хромистой стали их высокая способность противостоять коррозии становится почти абсолютной. Из сплавов с палладием изготавливают материалы для химической, атомной, нефтеперерабатывающей промышленности.

Палладий является катализатором. Это его свойство нашло широкое применение в автомобильной промышленности. Палладий обладает способностью поглощать некоторые газы, особенно, водород. Благодаря этому, его используют при разработке топливных элементов для водородной энергетики.

С развитием технологий потребление платины и палладия в последние полвека увеличилось более чем в 20 раз. Палладий также используется в ювилерном деле. Он напоминает платину, но весит меньше, обладает ровным блеском.

Почти все мировые запасы руд, содержащих металлы платиновой группы, принадлежат России и ЮАР, причем, в южноафриканских рудах больше платины, а в российских – палладия. Небольшие количества палладия есть также в недрах Канады, США, Зимбабве, Китая и Финляндии. Самые крупные разведанные запасы палладия находятся за Полярным Кругом. По данным компании “Норильский никель”, доказанные и вероятные запасы руды в месторождениях на Таймырском полуострове содержат 62 млн унций палладия и 16 млн унций платины.